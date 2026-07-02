Пермская компания расширила сеть электрозарядных станций в России

Пермская компания «Международное бюро коммерциализации инноваций» (МБКИ, входит в структуру «Корпорации ПСС») ввела в эксплуатацию 200-ю станцию, она расположена в Пензе. Как отмечает пресс-служба краевого правительства, сегодня сеть компании охватывает более 20 регионов России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства

Сегодня в Пермском крае действуют 45 станций сети МБКИ. Большинство объектов относятся к категории быстрых зарядных станций мощностью до 150 кВт. Все они подключены к единой системе мониторинга.

АО «МБКИ» было зарегистрировано в 2011 году в Перми. Генеральным директором компании является Максим Политов. В прошлом году чистая прибыль АО составила 38 млн руб., выручка — 198 млн руб. Согласно официальному сайту, электрозаправки сети находятся, кроме Прикамья, в Республике Адыгея, Кабардино-Балкарской Республике, Якутии, Самаре, Крыму.