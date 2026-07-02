Пермский дилер строительной и сельхозтехники вновь закончил год с убытками

Пермское ООО «Агропроф» поделилось финансовыми итогами 2025 года. Согласно данным Rusprofile, чистый убыток компании незначительно снизился со 107,8 млн до 104,3 млн руб. Выручка компании составила 3,4 млрд руб., что ниже показателя предыдущего года на 18% (в 2024-м — 4,2 млрд руб.).

Согласно сайту «Агропроф», компания продает дорожно-строительную и сельскохозяйственную технику Lovol, которая производится государственной китайской корпорацией Weichai Lovol. Ранее компания была официальным дилером John Deere в 10 регионах РФ, но с началом спецоперации John Deere приостановил поставки в Россию. После перехода на дилерство китайских машин «Агропроф» стал завозить технику американского производителя по параллельному импорту. Также в каталоге дилера значится техника европейского производства Manitou, Pottinger, Gregoire-Besson, MaterMacc, Lucas.

Как указано Rusprofile, ООО «Агропроф» занимается оптовой торговлей машинами, оборудованием и инструментами с 2010 года в Перми. Единственным учредителем и гендиректором общества является Рустам Насыров. Компания работает в 12 регионах. Помимо Прикамья ее география включает Курганскую, Оренбургскую, Самарскую, Свердловскую, Челябинскую области, Республики Татарстан и Башкортостан и другие субъекты РФ.