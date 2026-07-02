Список «Новых людей» в Башкирии возглавит Сангаджи Тарбаев

В список партии «Новые люди» в Башкирии для выборов в Госдуму вошли девять человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Список возглавил бывший шоумен и капитан сборной команды РУДН в Высшей лиге КВН, а ныне председатель комитета по туризму Госдумы Сангаджи Тарбаев. На втором месте — руководитель регионального отделения «Новых людей» Руслан Давлетшин.

Дмитрий Вайсброт — директор общества с ограниченной ответственностью «Нова», депутат горсовета Октябрьского. Также в список включен депутат горсовета Стерлитамака Андрей Касьянов. Ильшат Тимерьянов участвовал в качестве кандидата на выборах главы Башкирии в 2024 году.

Кроме того, в Госдуму намерены баллотироваться Тагир Гафаров, Руслан Галикеев, Андрей Касьянов, Александр Понявин и Азат Адельмурзин.

Майя Иванова