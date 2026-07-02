Треть жителей Прикамья копят на финансовую подушку безопасности

В Перми 48% населения придерживаются стратегии экономии, сообщают аналитики Superjob. По их данным, только 16% пермяков предпочитают активную трату денежных средств. Основным мотивом сбережений является формирование финансовой подушки безопасности — ее созданием занимаются 34% респондентов.

Согласно опросу, каждый пятый респондент в Перми копит на недвижимость, еще 18% — на отпуск. Реже всего откладывают деньги на открытие собственного бизнеса (4%). При этом 6% пермяков берегут финансы без определенной цели, еще 6% откладывают на образование. 8% опрошенных копят на покупку дорогих вещей, еще столько же — на медицинские услуги. 28% опрошенных откладывают 10-25% дохода.

Молодежь до 35 лет чаще готова экономить ради недвижимости (29%), путешествий (24%), автомобиля (18%), медуслуг (14%), крупных покупок (12%) и образования (11%). При этом молодые респонденты отмечают увеличение трат в текущем году. Примечательно, что респонденты с высшим образованием чаще стремятся создать финансовую подушку для покупки квартиры и ремонта. Получившие среднее профессиональное образование пермяки вдвое чаще откладывают на автомобиль.