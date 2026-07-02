Пермский «Инкаб холдинг» направит 1,7 млрд рублей на погашение кредитов дочерней структуры

Совет директоров ПАО «Инкаб холдинг» принял решение о внесении денежного вклада на сумму 1,72 млрд руб. в добавочный капитал ООО «Инкаб». Целевое назначение средств — погашение кредитного портфеля общества. Информация об этом опубликована на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

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В июне ПАО «Инкаб Холдинг» провело первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже. Общий размер IPO составил 2,038 млрд руб., включая зарезервированный пакет для целей возможной стабилизации на вторичных торгах в объеме 1,8 млн акций, или 8,8% от суммы привлечения. Доля бумаг в свободном обращении по итогам IPO составила 20,31% от акционерного капитала компании.

Группа компаний «Инкаб» была основана в 2007 году, контролируется генеральным директором Александром Смильгевичем. Холдинг производит оптический кабель для всех отраслей и разных сфер применения, разрабатывает и производит оптические, а также специальные кабели. Основное производство и штаб-квартира компании находятся в Перми.

Согласно отчетности группы по МСФО, за первое полугодие 2025 года выручка общества составила около 2,5 млрд руб., при этом был зафиксирован чистый убыток в размере 7,7 млн руб. (годом ранее прибыль превысила 50 млн руб.). Уставный капитал АО «Инкаб Холдинг» разделен на 80 млн акций номиналом 100 руб.