В Татарстане оборот розничной торговли в 2026 году составил 763,1 млрд рублей
Оборот розничной торговли в Татарстане за январь-май составил 763,1 млрд руб., увеличившись на 6,9% год к году. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
В Татарстане оборот розничной торговли составил 763,1 млрд рублей
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
В мае показатель вырос на 10,6% в годовом выражении и на 3,4% по сравнению с апрелем. По объему розничного товарооборота республика занимает первое место в Приволжском федеральном округе, опережая Башкортостан (760,8 млрд руб.) и Нижегородскую область (600,5 млрд руб.).
Оборот розничной торговли в Чувашии составил 152,3 млрд руб. В Марий Эл показатель оказался самым низким среди всех регионов ПФО — 79,5 млрд руб.