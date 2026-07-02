В Татарстане оборот розничной торговли в 2026 году составил 763,1 млрд рублей

Оборот розничной торговли в Татарстане за январь-май составил 763,1 млрд руб., увеличившись на 6,9% год к году. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане оборот розничной торговли составил 763,1 млрд рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В Татарстане оборот розничной торговли составил 763,1 млрд рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В мае показатель вырос на 10,6% в годовом выражении и на 3,4% по сравнению с апрелем. По объему розничного товарооборота республика занимает первое место в Приволжском федеральном округе, опережая Башкортостан (760,8 млрд руб.) и Нижегородскую область (600,5 млрд руб.).

Оборот розничной торговли в Чувашии составил 152,3 млрд руб. В Марий Эл показатель оказался самым низким среди всех регионов ПФО — 79,5 млрд руб.

Анар Зейналов