Директору «Красной звезды» Абашеву сохранили приговор по делу о сокрытии средств

Верховный суд Удмуртии утвердил приговор 69-летнему директору АО «МДП “Красная звезда”» Рашиду Абашеву за сокрытие почти 20 млн руб. денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам (ст. 199.2 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как установил суд, с 25 апреля по 1 октября 2024 года подсудимый умышленно скрывал денежные средства возглавляемой им организации. Операции по счетам организации были приостановлены, на апрель 2024 года отрицательное сальдо на счету составило 17,9 млн руб.

«С этой целью он направлял контрагентам-покупателям распорядительные письма с просьбой перечислять денежные средства за поставленную продукцию не на счета АО «МДП “Красная звезда”», а на счета третьих лиц»,— говорится в сообщении. Сумма перечисленных по таким письмам средств превысила 19,7 млн руб.

Рашид Абашев свою вину не признал. Защита настаивала на отсутствии состава преступления, ссылаясь, что часть задолженности была погашена в 2023 году, а также указывала на отсутствие умысла и «наличие состояния крайней необходимости в связи с социальной значимостью предприятия». Первая инстанция — Можгинский райсуд Удмуртии — признала эти доводы несостоятельными. Рашида Абашева оштрафовали на 550 тыс. руб.

Верховная судебная инстанция оставила приговор без изменений, отклонив аргументы защиты, в частности, о крайней необходимости, поскольку «предотвращение остановки производственной деятельности предприятия не является обстоятельством, освобождающим от уголовной ответственности».