Абитуриенты Башкирии готовятся к поступлению в вузы через Госуслуги

В преддверии приемной кампании в высшие учебные заведения жители республики в 1,5 раза увеличили активность на портале Госуслуг. Аналитики МегаФона связывают это с интересом школьников и их родителей к сервису онлайн-поступления в вузы страны. При этом наибольший интерес у выпускников вызывают университеты региона.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Сервис «Поступление в вуз онлайн» на Госуслугах — на данный момент один из возможных способов подачи документов в высшие учебные заведения страны. Большие данные оператора показывают, что чем ближе выпускные экзамены, тем чаще пользователи начинают изучать информацию по подаче документов, целевому обучению, подбору подходящего университета. Так, на сегодняшний день абитуриенты и их семьи используют на портале на 47% больше интернет-трафика, чем в начале года.

Среди выпускников республики безусловным лидером остается Уфимский университет науки технологий: на его официальный сайт приходится 43% локального трафика абонентов. Сразу за ним следуют Башкирский государственный аграрный (20%) и Башкирский государственный медицинский (19%) университеты. Среди вузов, расположенных в других регионах, у местных старшеклассников востребованы Финансовый университет при правительстве РФ, Московский физико-технический институт и Казанский федеральный университет. В свою очередь учебными заведениями Башкирии часто интересуются татарстанцы, оренбуржцы и жители ХМАО и ЯНАО.

«Цифровизация приемных комиссий облегчает поступление школьникам из самых разных частей страны, включая отдаленные села и деревни. Со своей стороны мы обеспечиваем им доступ к связи и постоянно расширяем свою сеть дистрибуции. К примеру, приобрести сим-карту с сервисами для учащихся, включая доступ к нейросетям, можно в популярных супермаркетах. В нашей республике они доступны в порядка 400 магазинах “Магнит”», — рассказал руководитель по продажам на массовом рынке МегаФона в Башкирии Евгений Немтин.

ПАО «МегаФон» Юр. адрес: Россия, 127006, г. Москва, Оружейный переулок, д. 41 ОГРН 1027809169585