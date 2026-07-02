В Челябинской области ввели наказания за купание детей в водоемах без присмотра

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли законопроект об установлении административной ответственности за оставление несовершеннолетних на водоемах без присмотра взрослых. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания.

Наказание можно получить за нарушение запрета на нахождение и купание детей до 14 лет на реках и озерах без взрослых, а также на купание несовершеннолетних до семи лет без спасательных жилетов или нагрудников. Гражданам грозят предупреждения и штрафы: физическим лицам — от 1 тыс. руб. до 3 тыс. руб., должностным — от 3 тыс. руб. до 5 тыс. руб. Протоколы будут составлять административные комиссии муниципалитетов. Законопроект в заксобрание региона внесла областная прокуратура.

Виталина Ярховска