В Ульяновске раскрыта коррупционная схема с поставкой галита

Прокуратура Ленинского района Ульяновска раскрыла коррупционную схему, связанную с исполнением муниципальных контрактов на поставку минерального галита. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Установлено, что 38летний заместитель директора ООО «Госпоставщик» (Тольятти) передал первому заместителю директора МБУ «Дорремстрой» свыше 900 тыс. руб. Вознаграждение предназначалось за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по двум муниципальным контрактам.

По итогам проверки прокуратура добилась привлечения ООО «Госпоставщик» к административной ответственности. По постановлению контрольного органа мировой судья оштрафовал компанию на 500 тыс. рублей за незаконное вознаграждение от имени юридического лица (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ).

В настоящее время заместитель директора ООО «Госпоставщик» и должностное лицо МБУ «Дорремстрой» привлечены к уголовной ответственности и осуждены.

Георгий Портнов