Тепловозы депо Стерлитамака отстранили от маневровых работ по требованию надзора

По требованию уфимского транспортного прокурора тепловозы эксплуатационного локомотивного депо Стерлитамак (структурное подразделение ОАО «РЖД») отстранили от маневровых работ, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Проверка надзорного ведомства установила, что на станции Уфа маневровый тепловоз ТЭМ14 эксплуатировался с отключенными блоками индикации, управления и коммутации систем автоматического пожаротушения. Тепловоз ЧМЭ3 эксплуатировался без оформления допуска после проведенного ремонта. Эти нарушения могли повлечь возникновение аварийных ситуаций.

Транспортный прокурор внес начальнику депо представление. Ространснадзор по инициативе транспортной прокуратуры оштрафовал его на 1,1 тыс. руб. за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ).

Майя Иванова