18-летнего жителя Прикамья приговорили к семи годам колонии за терроризм

18-летний житель Пермского края признан виновным в совершении террористического акта и склонении своих знакомых к террористической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал «Полиция Прикамья» Фото: телеграм-канал «Полиция Прикамья»

Как установило следствие, в одном из мессенджеров с молодым человеком связался анонимный пользователь, предложивший ему за деньги совершить преступления. 4 и 5 марта 2025 года фигурант, являвшийся на тот момент несовершеннолетним, поджег трансформаторную подстанцию в Краснокамском округе, из-за чего без электроснабжения остались 50 домов в местном садоводческом кооперативе. Кроме того, с декабря 2024 по март 2025 года молодой человек создал канал в одном из мессенджеров, куда пригласил троих своих знакомых. В этом канале он побуждал подписчиков к совершению преступлений террористической направленности, описывал способы их осуществления и обозначал размер денежного вознаграждения.

Приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.