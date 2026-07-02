Суд оштрафовал оренбуржца на 400 тысяч рублей за призывы к терроризму в соцсети

Центральный окружной военный суд признал жителя Оренбурга виновным в публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности. Как сообщили в региональном управлении ФСБ России, в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ведомства выявили гражданина, который разместил в одном из каналов мессенджера Telegram текстовые материалы с экстремистскими призывами.

В отношении обвиняемого возбудили два уголовных дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) и ч. 2 ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

Суд назначил фигуранту наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей, а также запретил ему в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет. Приговор суда уже вступил в законную силу.

Яна Вежлева