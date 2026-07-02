Шесть человек были ранены при ударах ВСУ по Курской области за сутки

В Курской области за минувшие сутки из-за атак ВСУ пострадали шесть мирных жителей — все они получили ранения в приграничном Рыльске. Это следует из ежедневной сводки губернатора Александра Хинштейна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Накануне было известно о четырех мирных жителях, обратившихся в медучреждения после удара ВСУ по Рыльску в ночь на 1 июля. Речь идет о 39-летнем, 48-летнем и 52-летнем мужчинах, а также об одном мирном жителе, возраст которого не уточняется. Двое из них работают в полиции, один — в коммунальной службе. Все они отказались от госпитализации.

Кроме того, 45-летний мужчина и 72-летняя женщина были ранены из-за повторной атаки на Рыльск. Мирный житель также отказался от стационарного лечения, пенсионерку планировали доставить в больницу областного центра.

В Беловском районе повреждены два автомобиля: в селе Белица и на автодороге Белая — Мокрушино. В деревне Бирюковка Большесолдатского района получила разрушения крыша частного дома.

С 09:00 1 июля до 09:00 2 июля средства ПВО сбили над Курской областью 158 беспилотников различного типа. ВСУ 113 раз применили артиллерию по отселенным районам и 13 раз атаковали регион с помощью взрывных устройств, сбрасываемых с БПЛА.

Сутками ранее в результате атак ВСУ на Курскую область пострадал один человек — 65-летний мужчина в слободе Белой.

Алина Морозова