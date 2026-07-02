В Татарстане два вагона грузового поезда сошли с рельсов

В Татарстане на перегоне Корса — Арск сошли с рельсов два вагона грузового поезда. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Инцидент произошел в 02:50. Движение на перегоне было временно приостановлено, уже в 05:19 открыто по одному пути. Отмечается, что пострадавших и угрозы экологии нет. На месте работают два восстановительных поезда, причины схода устанавливаются.

По данным железной дороги, с отставанием от графика следуют девять поездов, в том числе Барнаул — Адлер, Москва — Круглое Поле, Москва — Барнаул, Москва — Улан-Удэ, Москва — Ижевск и другие.

Анар Зейналов