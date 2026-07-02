Прокуратура предъявила претензии к сделкам с землей рядом с ЖК «Самолета» в Уфе

Арбитражный суд Башкирии запретил Росреестру совершать любые регистрационные действия со зданием на улице Степана Злобина, 31 в уфимском микрорайоне Зеленая роща. С таким требованием в суд обратилась прокуратура Башкирии.

Здание разделено на два кадастровых объекта. Один из них принадлежит автобусному перевозчику АО «Башавтотранс»: там располагается сервисный центр компании. Вторая половина находится в частной собственности. С южной стороны здание примыкает к участку, на котором ООО «Специализированный застройщик "Проект-Страна-62"» («дочка» группы компаний «Самолет») возводит жилой комплекс «Урбан Тау».

Именно застройщик выступает ответчиком по иску прокуратуры, а кроме него — мэрия Уфы, министерство земельных и имущественных отношений Башкирии и предприниматель Алексей Аникеец. Надзорное ведомство требует признать недействительным некое постановление, признать отсутствующим право собственности на участок, разделить землю, признать незаконным соглашение о перераспределении земель, аннулировать договор-купли продажи участка, применить последствия недействительности соглашения о перераспределении. Каких именно участков касается спор, не указывается.

По данным из открытых источников, в 2022 году минземимущество продало на торгах участок под будущим жилым комплексом ООО «Инвестиционная компания "Стан"». Раньше на этой земле находились хозпостройки «Башавтотранса». Связана ли сделка с претензиями прокуратуры, не ясно.

Следующее заседание по делу назначено на 22 июля.

Идэль Гумеров