В Оренбуржье будут судить бизнесменов, завысивших стоимость ремонта дорог

Прокуратура Оренбургской области утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном двумя заместителями генерального директора предприятия дорожной сферы и руководителем коммерческой организации. Подозреваемым инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств).

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По версии следствия, с 2021 по 2024 год обвиняемые завышали стоимость материалов для ремонта дорог на сумму свыше 144 млн руб. Руководитель подрядных фирм проводил финансовые операции через подконтрольные счета, выдавая хищения за возврат займов и исполнение долговых обязательств.

В ходе расследования арестовано имущество подозреваемых и третьих лиц общей стоимостью более 105 млн руб. и $16,5 тыс. Уголовное дело передано в Ленинский районный суд Оренбурга для рассмотрения по существу.

Ранее суд удовлетворил иск прокурора об обращении в доход государства имущества одного из обвиняемых и его родственников на сумму свыше 298 млн руб., включая недвижимость, транспортные средства и денежные активы.

Андрей Сазонов