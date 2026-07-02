Жителя Башкирии приговорили к условному сроку за хранение пороха и патронов

Благоварский межрайонный суд вынес приговор 42-летнему местному жителю, признанному виновным в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), а также боеприпасов к огнестрельному оружию (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и штрафом 10 тыс. руб.

В марте этого года полицейские выехали по месту жительства фигуранта дела для проверки поступившего сообщения о нарушении общественного порядка.

Сотрудники полиции нашли дома у подсудимого металлическую банку, где хранились бездымный порох и патроны к огнестрельному оружию.

Запрещенные к гражданскому обороту вещества и предметы изъяли.

Подсудимый признал вину.

Майя Иванова