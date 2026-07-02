Выдано разрешение на ввод учебного центра Института медицины НГУ

Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию учебно-научного центра Института медицины и медицинских технологий (УНЦ ИММТ) Новосибирского государственного университета. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мельгунов Роман, Коммерсантъ Фото: Мельгунов Роман, Коммерсантъ

Центр входит в состав объектов нового кампуса университета. На территории здания разместят 13 практикумов, восемь лабораторий и аккредитационно-симуляционный центр для подготовки врачей на площади около 1,4 тыс. кв. м. Новый центр рассчитан на обучение одновременно 700 студентов медицинского, фармацевтического и психологического направлений.

УНЦ ИММТ является шестым объектом кампуса, объект относится ко второй очереди проекта. В рамках нее в 2024 году уже был построен корпус поточных аудиторий, также в 2026 году планируется запуск научно-исследовательского центра.

Как писал «Ъ-Сибирь», строительство кампуса началось в 2022 году. Первая очередь была завершена в 2024 году, возведение объектов третьей и четвертой очередей начнется в 2027—2028 годах. Завершение строительных работ ожидается в 2029 году.

Александра Стрелкова