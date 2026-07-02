Челябинский завод «Технониколь» внедрит систему автоконтроля выбросов

Челябинский «Завод „Техно“» (входит в корпорацию «Технониколь») планирует внедрить систему автоматического контроля выбросов (САКВ). Вложения компании оцениваются в сумму до 50 млн руб., сообщает пресс-служба корпорации.

Работа по установке системы проводится на заводе с 2024 года в рамках федерального проекта «Чистый воздух». На первом этапе специалисты предприятия определили источники выбросов, которые необходимо оснастить САКВ. Далее была разработана дорожная карта проекта. Она прошла защиту в министерстве экологии Челябинской области. Система позволит контролировать параметры в режиме реального времени и оперативно выявлять возможные отклонения. Завод уже завершил сбор коммерческих предложений, было рассмотрено более 10 вариантов. Проект завершат к октябрю 2027 года.

За последние пять лет объем инвестиций «Техно» в природоохранные мероприятия составил более 300 млн руб. Так, на одной из технологических линий завода внедрили абсорбционно-биохимическую технологию и установили биореактор с микроорганизмами, поглощающими вредные вещества. Также на предприятии были проведены модернизация и ремонт очистного оборудования и смонтированы современные системы фильтрации.

Виталина Ярховска