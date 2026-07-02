Пенсионер из Чернушки стал жертвой телефонных мошенников

В отделе МВД России «Чернушинский» возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стал 87-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД. По словам потерпевшего, в июне ему на стационарный телефон позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он заявил пенсионеру, что тот подозревается в шпионаже против России, и пригрозил, что к нему придут домой с обыском.

В ходе психологического давления, которое продолжалось несколько дней, злоумышленник интересовался у потерпевшего наличием денег, хранящихся в доме, предлагал оказать ему юридическую помощь и предоставить услуги адвоката. Пенсионер рассказал, что он и его супруга на протяжении 10 лет откладывают денежные средства с каждой пенсии и хранят их дома. Аферист убедил пенсионера передать курьеру 1 млн руб. для дальнейшего декларирования. В итоге пенсионер передал курьеру лишь часть суммы — 350 тыс. руб. Спустя некоторое время с пенсионером вновь связался псевдосотрудник правоохранительных органов и в грубой форме стал требовать передать оставшиеся наличные. О случившемся пожилой мужчина рассказал своей супруге, которая поняла, что муж стал жертвой мошенников.