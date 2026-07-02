Потерявшиеся подростки из Магнитогорска переночевали в башкирском хуторе

В Абзелиловском районе благополучно завершились поиски двух подростков из Магнитогорска, сообщает пресс-служба госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

Школьники приехали в деревню Зеленая Поляна, чтобы подняться на гору Шершилтау. Ранее они были здесь на школьной экскурсии и решили пройти маршрут самостоятельно. Подростки взошли на вершину, но на обратном пути прошел сильный ливень, тропы размыло, и они ушли в противоположном направлении. Пока у них была мобильная связь, они дозвонились до родителей и сообщили о случившемся.

Спасатели госкомитета Башкирии по ЧС и полицейские всю ночь обследовали лес.

Позже выяснилось, что школьники вышли к хутору Салават-совхоз, который оказался безлюдным, и они переночевали в заброшенном строении. Утром на хутор пришел сторож и сообщил о нежданных гостях в экстренные службы. Спасатели и полицейские на квадроциклах вывезли подростков в ДООЦ «Горное ущелье», где их ждали приехавшие из Магнитогорска родители.

В медицинской помощи школьники не нуждались.

Майя Иванова