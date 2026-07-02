Бензин в Прикамье подорожал на 3,29 рубля за неделю

С 23 по 29 июня 2026 года в Пермском крае средняя цена на автомобильный бензин выросла на 3,29 руб., до 73,45 руб. за литр, сообщает Росстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Стоимость бензина АИ-92 выросла на 3,33 руб., до 70,38 руб. за литр, АИ-95 — на 3,32 руб., до 75,35 руб. за литр, АИ-98 — на 44 коп., до 99,98 руб. за литр, дизельное топливо подорожало на 2,61 руб., до 84,47 руб. за литр. Средняя цена бензина в ПФО составила 69,66 руб. за литр.

По данным Росстата, с 23 по 29 июня 2026 г. изменение цен на бензин зафиксировано в 82 субъектах РФ, более всего в Севастополе +30,0%. Снижение цен на автомобильный бензин было зафиксировано в Московской области (-1,6%) и Москве (-0,7%).