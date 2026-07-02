В 46 населенных пунктах Прикамья начнут работать интернет и мобильная связь

По итогам всероссийского голосования, организованного Минцифры РФ, определены 46 деревень и сел Пермского края с общей численностью населения порядка 9,5 тыс. человек, в которых появятся устойчивая сотовая связь и высокоскоростной мобильный интернет. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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Голосование за подключение к интернету проводится в России ежегодно начиная с 2021 года. По итогам формируется перечень населенных пунктов для установки базовых станций стандартов 2G/4G. Это обеспечивает жителям качественную голосовую связь и высокоскоростной мобильный интернет.

Как отметил министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских, регион системно и последовательно решает задачу обеспечения цифрового равенства. За 2025 год установлено больше сотни базовых станций, связь и интернет получили более 19,5 тыс. жителей. Аппаратуру устанавливает компания «Ростелеком». Большинство базовых станций — отечественные, производства компании «Булат».