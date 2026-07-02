На Урале зафиксировано более 8 тыс. нарушений на автомобилях с иностранными номерами

С начала года 8 тыс. нарушителей на автомобилях с иностранными номерами получили в Свердловской области штрафы, сообщил на пресс-конференции заместитель главного государственного инспектора безопасности дорожного движения региона Дмитрий Кузнецов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Мнение, что автомобиль с иностранными номерами не получит штраф за правонарушение абсурдно. Мы используем специальную методику получения данных: в текущем году уже 8 тыс. нарушителей получили штрафы»,— сказал он.

По его словам, Свердловская Госавтоинспекция усилила контроль за водителями-мигрантами в сфере коммерческих перевозок: регулярно проводятся рейды в местах концентрации нелегальных перевозчиков — на привокзальных площадях автовокзалов, железнодорожного вокзала Екатеринбурга и в районе аэропорта Кольцово. Значительная часть проверок проводится совместно с управлением по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области.

Одной из главных проблем остается отсутствие у водителей-мигрантов водительских удостоверений. «Мы очень часто выявляем отсутствие водительского удостоверения. Транспортное средство сразу забирается на штрафстоянку, водителя оформляем и в дальнейшем передаем информацию управлению по миграции для установления законности пребывания данного гражданина на территории нашей страны»,— пояснил Дмитрий Кузнецов.

Валерия Михайлова