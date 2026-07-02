В Свердловской области планируют к 2036 году сократить смертность в ДТП вдвое

Госавтоинспекция планирует к 2036 году сократить смертность в ДТП на Урале вдвое, рассказал на пресс-конференции заместитель главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Свердловской области Дмитрий Кузнецов,

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По его словам, это предусматривает принятая в ноябре 2025 года стратегия безопасности дорожного движения. К 2030 году число погибших в ДТП должно сократиться в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2023 года.

«На текущий период у нас количество дорожно-транспортных происшествий в сравнении с периодами предыдущих лет снижается: если взять последние цифры — всего зафиксировано 996 ДТП, это минус 141 дорожно-транспортное происшествие»,— рассказал Дмитрий Кузнецов. В авариях погиб 121 человек, 1227 раненых.

Основной причиной ДТП является превышение скорости — из-за нее погибли 55 человек. Вторым по опасности нарушением признан выезд на полосу встречного движения: «Это каждое восьмое происшествие, 44 человека погибли»,— уточнил Дмитрий Кузнецов.

В состоянии опьянения совершается каждое 14-е ДТП. «В текущем году мы отстранили 3,5 тыс. человек от участия в дорожном движении, 1,2 тыс. водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования, было оформлено 600 человек, которые ранее были лишены права управления за движение в нетрезвом состоянии и опять сели за руль»,— рассказал Дмитрий Кузнецов.

В качестве обеспечительной меры в регионе было конфисковано около 450 автомобилей. С начала года автоинспекторы выявили порядка 9 тыс. водителей, управляющих машинами без документов.

Ранее одной из самых аварийных считалась трасса Екатеринбург-Пермь, но на данный момент безопасность на ней повышена за счет прошедшей реконструкции, уточнил Дмитрий Кузнецов.

Наиболее опасной сейчас является трасса Екатеринбург – Тюмень, но ситуация должна кардинально изменится после завершения полной реконструкции в 2027 году.

Много аварий происходит на трассах Екатеринбург — Шадринск — Курган на 40-м, 70-м и 80-м км; Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов на участке объездной дороги Нижнего Тагила с 120-го по 170-й км; Екатеринбург — Реж — Алапаевск на 40-м, 23-м , 50-м км.

В черте Екатеринбурга опасным признан отрезок с 35-го по 57-й км на северо-западном участке Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД).

Валерия Михайлова