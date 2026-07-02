Десять челябинцев пойдут под суд за нелегальный оборот валюты на 3 млрд рублей

В Челябинске перед судом предстанут 10 местных жителей за нелегальный оборот валюты (ст. 172 УК РФ). По версии следствия, за полтора года работы теневая финансовая структура принесла участникам доход более чем в 3 млрд руб., сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Преступную схему раскрыли сотрудники региональных ГУ МВД и УФСБ. Как установило следствие, двое челябинцев создали «серый» банк: у организации не было лицензии Центробанка и регистрации. Сообщники наняли еще восемь помощников, которые занимались обменом валюты, обналичиванием денег и инкассацией. Подпольная организация проработала с сентября 2023-го по декабрь 2024 года.

В ходе расследования силовики арестовали имущество обвиняемых на сумму около 300 млн руб.: 17 автомобилей, 48 объектов недвижимости, а также крупные суммы наличных и ювелирные изделия.

Помимо незаконной банковской деятельности, челябинцам вменяют создание и участие в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ). Организаторам грозит срок до 20 лет лишения свободы, вовлеченным участникам — до 10 лет.

Евгений Рыженьков