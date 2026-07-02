В Челябинске обвиняемого в мошенничестве бизнесмена оставили в СИЗО

Челябинский областной суд оставил без изменений решение первой инстанции о продлении срока содержания под стражей генеральному директору ООО «Альянс» Эдгару Мосояну. Его обвиняют в мошенничестве при ликвидации свалок (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Адвокат фигуранта подал жалобу на решение суда, указывая на отсутствие оснований для продления срока содержания в СИЗО гендиректора компании до 10 августа. Челоблсуд не согласился с доводами стороны защиты. Постановление Центрального районного суда Челябинска от 5 июня 2026 года осталось в силе.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, Эдгара Мосояна задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области в марте этого года. По версии следствия, директор компании, «действуя в преступном сговоре», с июля по ноябрь 2023 года похитил средства, выделенные на ликвидацию нелегальных свалок в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна». Подрядчик вносил ложные сведения в акты выполненных работ и только по одному из эпизодов похитил более 4 млн руб., сообщает УФСБ. Общая сумма контрактов, заключенных администрацией Варненского района с компанией, превысила 16 млн руб.

Виталина Ярховска