На месте бывшего ресторана «Дом Третьяковой» разместится офис ижевского девелопера

Как стало известно «Ъ-Прикамье», в историческом здании на ул. Советской, 32, разместится офис продаж девелопера Yunika. В отделе маркетинга и рекламы компании эту информацию подтвердили. Какую площадь займет застройщик в особняке, в Yunika не уточнили. С 2023 года на первом этаже здания располагался ресторан «Дом Третьяковой», на втором — бар «Второй этаж». Оба проекта развивал ресторатор Илья Заковырин. В мае этого года было объявлено об их закрытии. Одной из причин этого, по словам ресторатора, стала неактуальность концепции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Объект культурного наследия на ул. Советской, 32, с конца 2020 года принадлежит предпринимателю Борису Кардашову. Господин Кардашов полностью восстановил здание: отреставрировал кладку, заменил кровлю, переделал внутренние помещения, устроил новые инженерные коммуникации.

Напомним, ижевская группа компаний Yunika в 2018 году приобрела у некогда крупного местного застройщика — «Треста №14» площадку на ул. Толмачева, 3, с недостроенным жилым домом, а также территории на ул. Рязанской, 91, 101, 103а и 132. Компания не могла приступить к их освоению из-за судов по банкротству «Треста №14», когда конкурсный управляющий предприятия пытался оспорить сделки по купле-продаже этих активов. Сейчас на ул. Толмачева, 3, Yunika планирует возвести 100-метровую жилую башню в 32 этажа.