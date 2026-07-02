Сибирские кандидаты «Новых людей» вошли в четыре группы партсписка

Кандидаты «Новых людей» в депутаты Госдумы РФ по партсписку от сибирских субъектов федерации вошли в четыре региональные группы. Съезд партии, утвердивший список, состоялся в Москве 1 июля.

В региональную группу №32 из 15 человек вошли кандидаты от Новосибирской области, Алтайского края, а также республик Алтай, Тыва и Хакасия. Ее возглавляет Сергей Власов. В материалах партии он указан как ветеран СВО, подполковник запаса, в настоящее время работающий заместителем председателя правления банка. На второй строчке находится руководитель партийной фракции в законодательном собрании Новосибирской области Дарья Карасева. На третьей — депутат заксобрания Алтайского края Максим Банных. На сайтах краевого парламента и регионального отделения «Единой России» (ЕР) он указан в качестве члена фракции ЕР.

В региональную группу №33 вошли кандидаты от Томской и Кемеровской областей. Здесь на первой строчке находится депутат законодательной думы Томской области Максим Вдовин. Группу №34 (Красноярский край и Иркутская область) возглавил действующий депутат Госдумы Георгий Арапов.

Кандидаты от Омской области вошли в группу №31 вместе с представителями Тюменской области и двух автономных округов — Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского. На первой строчке в группе — бывший вице-губернатор Ямала Елена Панова. Руководитель фракции «Новых людей» в заксобрании Омской области Илья Смирнов находится на второй позиции.

Валерий Лавский