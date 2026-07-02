Красноярца оштрафовали за полет на вертолете без прав и уведомления

Жителя Красноярска привлекли к административной ответственности за незаконный полет на вертолете Robinson R-44. По ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства) и ч. 5, 6 ст. 11.5 (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов) его оштрафовали на 35 тыс. руб., сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, в мае этого года красноярец без права на управление воздушным судном совершил полет над территорией города.

Кроме того, он не уведомил об этом орган обслуживания воздушного движения, а на корпус вертолета был нанесен неверный регистрационный опознавательный знак.

Александра Стрелкова