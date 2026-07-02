«Россети Новосибирск» укрепляют взаимодействие с молодыми учеными

С 27 июня по 1 июля в Республике Алтай прошла 27-я Международная конференция молодых специалистов в области электронных приборов и материалов — IEEE EDM-2026.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

Событие организовано Новосибирским государственным техническим университетом НЭТИ совместно с Сибирской секцией специалистов IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers – Институт инженеров электротехники и электроники) при поддержке компании «Россети Новосибирск». Оно объединило молодых ученых, ведущих исследователей и представителей высокотехнологичного бизнеса из 25 стран.

Директор филиала «Новосибирские городские электрические сети» компании «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») Станислав Барковский выступил с приветственным словом перед научным сообществом. Он рассказал, что энергокомпания не первый год становится партнером конференции и открыта к инновациям в своей отрасли.

«В энергетике научные разработки — ключ к надежности и развитию. При этом любая теория ценна лишь тогда, когда воплощается на практике. Наша компания активно внедряет передовые решения в электросетевом комплексе и открыта к новым идеям, в том числе к разработкам молодых ученых. Уверен, что результаты конференции станут основой для значимых технологических прорывов», – подчеркнул Станислав Барковский.

Все участники конференции отметили содержательную и насыщенную программу: за три дня были представлены около 300 докладов по 12 ключевым направлениям. Каждое выступление сопровождало живое обсуждение передовых разработок и идей как в контексте научной значимости, так и с точки зрения практической реализации на высокотехнологичных предприятиях.

В перерывах между секциями Станислав Барковский отдельно уделил время диалогу с молодыми учеными, заинтересованными в коллаборации с компанией. Он подробно обсудил с новаторами перспективы внедрения в сетевой организации тех или иных решений, представленных на конференции, а также обозначил направления, которые, по мнению энергетиков, требуют внимания ученых.

Это не первый опыт участия «Россети Новосибирск» в подобных конференциях. Компанию связывают с организаторами давние партнерские отношения. НГТУ НЭТИ – «кузница кадров» для сетевой организации – подготавливает квалифицированных специалистов и осуществляет дополнительное обучение действующих сотрудников. Со своей стороны, энергетики предлагают студентам возможности целевого обучения, варианты прохождения производственной практики, помогают в подготовке выпускных квалификационных работ и выступают экспертами на демонстрационных экзаменах.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Сайт www.eseti.ru «Россети» в MAКС (https://max.ru/rosseti_official) «Россети Новосибирск» в MAКС (https://max.ru/rosseti_novosibirsk)

АО «РЭС»