Вдаль за «облаками»

Глобальные рынки услуг на горизонте до 2035 года будут расти темпами выше, чем мировая экономика в целом,— положительная динамика обусловлена не только цифровизацией и внедрением новых технологий, но и более глубокими структурными сдвигами. К перспективным сегментам эксперты Института экономики роста им. П. А. Столыпина в своем исследовании относят, например, облачные сервисы, центры обработки данных, кибербезопасность. Россия пока находится на периферии этих рынков, но сохраняет «окна возможностей» в технологических нишах, считают эксперты. Максимальные шансы — в сегменте сервисов для беспилотных систем.

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В ближайшие десять лет перспективные рынки услуг — от облачных сервисов до цифрового здравоохранения — станут крупнейшими источниками добавленной стоимости и геополитического влияния, говорится в предоставленном “Ъ” исследовании «Рынки услуг будущего до 2035 года: глобальные тенденции и перспективы России». По оценкам экспертов, эти рынки будут развиваться опережающими темпами по сравнению с мировой экономикой в целом. Такая динамика будет обеспечена не только цифровизацией и внедрением новых технологий, но и иными системными факторами: сервисизация промышленности (переход от продажи физической продукции к предоставлению комплексных услуг), изменение моделей потребления, старение населения и повышение требований к устойчивости цифровых экосистем.

К перспективным эксперты Института экономики роста отнесли 11 секторов. Среди них — обслуживание беспилотных систем, услуги в сфере электронной коммерции (e-commerce), кибербезопасность, центры обработки данных (ЦОД), облачные сервисы, рынок услуг, связанных с искусственным интеллектом (ИИ), а также автоматизация как услуга (предоставление автоматизированных решений на основе подписки или долгосрочных контрактов).

Отмечается, что, по прогнозам международных аналитических агентств, самые высокие среднегодовые темпы роста покажут рынки услуг, связанных с ИИ (плюс 26,2%), ЦОД (20,7%), автоматизацией (20,5%) и e-commerce (20,1%).

По объему к 2035 году самым большим среди перспективных секторов может стать рынок «облаков», достигнув $3,1 трлн (после $723 млрд в 2025-м) — на фоне цифровизации бизнеса, перехода компаний к модели удаленной или гибридной работы, а также стремительного распространения решений на базе ИИ, требующих масштабируемых вычислительных ресурсов.

среди перспективных секторов может стать рынок «облаков», достигнув $3,1 трлн (после $723 млрд в 2025-м) — на фоне цифровизации бизнеса, перехода компаний к модели удаленной или гибридной работы, а также стремительного распространения решений на базе ИИ, требующих масштабируемых вычислительных ресурсов. На втором месте — рынок видеосервисов связи и развлечений (до $2,5 трлн с $416,6 млрд в 2025-м), а на третьем — рынок обслуживания умных устройств (до почти $1,5 трлн с $290 млрд).

Участие России в этих глобальных рынках, сказано в исследовании, пока ограниченное и фрагментированное. По большей части направлений доля отечественных компаний в мировом объеме рынка либо оценивается на уровне статистической погрешности, либо не превышает 1–2%. Как полагают эксперты, реалистичной стратегией для РФ является не глобальная экспансия, а нишевая специализация.

Наиболее перспективный для России сегмент — обслуживание беспилотных систем. Объем глобального рынка в этой сфере к 2035 году прогнозируется в $7 млрд — доля РФ может составить 3–5% (перспективы оцениваются в 8 баллов из 10). Среди преимуществ — технологические заделы в области беспилотных решений, особенно в сегментах, ориентированных на промышленное, инфраструктурное и государственное применение (например, в геологоразведке).

В сегменте платформенных сервисов и услуг в сфере e-commerce вероятная доля РФ на мировом рынке к 2035 году оценивается в 2–4% (при прогнозируемом объеме в $66,1 млрд), а перспективы — в 7 баллов.

По оценкам экспертов, это один из немногих сегментов рынка услуг с уже относительно сильными позициями на внутреннем рынке. В сфере кибербезопасности шансы немного скромнее — доля России может составить 1,5–3% (глобальный рынок — $697 млрд), перспективы же получили 6 баллов. В остальных сферах возможности РФ оцениваются в пять и менее баллов. Среди барьеров — дефицит долгосрочных инвестиций, а также ограниченный доступ к передовым технологиям и глобальным рынкам данных.

Венера Петрова