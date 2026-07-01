То Li дело

В Прикамье начались продажи премиальных гибридных автомобилей и электромобилей Li Auto. Официальным дилером выступила компания «Сатурн-Р». В линейке компании три модели стоимостью от 6,69 до 10,995 млн руб. Участники рынка считают продажи бренда перспективными, так как в Перми, по сравнению с соседними регионами, премиальные автомобили пользуются спросом. Гибриды приобретают все большую популярность в связи с неопределенностью на топливном рынке. Впрочем, отсутствие перспектив локализации их производства в России, скорее всего, приведет к росту цен на авто этого бренда.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Сатурн-Р» стал официальным дилером китайского премиального бренда гибридных автомобилей Li Auto в Перми. Информация о старте продаж опубликована на сайте компании. Согласно представленным данным, сегодня в линейке «Сатурн-Р» три модели: городской пятиместный кроссовер «Ли Л6» за 6,69 млн руб., универсальный пятиместный кроссовер «Ли Л7» за 7,82 млн руб. и флагманский шестиместный кроссовер «Ли Л9» за 9,65 млн руб. Новый бренд выставлен в автосалоне на шоссе Космонавтов, 399б.

Директор по развитию холдинга «Сатурн-Р» Сергей Репин рассказал «Ъ-Прикамье», что дилерское соглашение было подписано в конце мая, а продажи начались в июне. «Автомобили Lixiang успешно зарекомендовали себя в России, и уже давно полюбились жителям Пермского края. Теперь мы сможем предложить потенциальным и уже существующим владельцам официальные автомобили с гарантией и квалифицированное сервисное обслуживание»,— подчеркнул он. Господин Репин рассказал, что все модели Li — последовательные гибриды, которые совмещают в себе все плюсы электромобилей и при этом позволяют перемещаться на дальние расстояния без привязки к зарядной энергоинфраструктуре. «Я вижу такую концепцию наиболее универсальной в текущих условиях и верю в хороший потенциал продаж. Мы планируем продажи примерно 200 автомобилей в год. Конечно, все будет зависеть от большого числа факторов неопределенности, которые нас сейчас окружают»,— пояснил директор по развитию холдинга.

Li Auto (также известный как Li Xiang) — китайский производитель премиальных гибридных авто и электромобилей. Компания была основана в 2015 году предпринимателем Ли Сяном (Li Xiang). По данным аналитического агентства «Автостат», с января по февраль 2026 года в России зарегистрировали 1052 новых кроссовера Li Auto, что на 36% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (1650 машин).

Напомним, с 2022 года пермские дилеры, столкнувшиеся с дефицитом поставок иномарок из Европы, Японии и Южной Кореи, начали продавать китайские автомобили. Так, в Перми были открыты автосалоны GAC, Exeed, Jetour и Changan, начата продажа люксовых Hongqi, Seres, Voyah и Tank. В мае в Перми начались продажи нового китайского премиального кроссовера Rox Adamas.

С конца 2025 года, после снижения ключевой ставки ЦБ и восстановления потребительского кредитования, в Перми наметился рост продаж авто. Рынок новых легковых машин в Пермском крае за май 2026 года показал рост на 30% (по сравнению с аналогичным периодом 2025 года). Всего в прошлом месяце в регионе зарегистрировано 2028 новых легковых авто. Самыми популярными марками в марте стали Lada (728 шт., рост на 26,5%), Haval (271 шт., рост на 39%), Tenet (232 шт., рост 100%), Gelly (130 шт., рост 30%), Belgee (117 шт., 53%), Changan (90 шт., 3,2%).

Генеральный директор VERRA Анна Бояршинова подчеркнула, что Li Auto является сильным брендом, представленным в сегменте премиальных гибридных автомобилей и уже завоевавшим свою аудиторию на российском рынке. «В Перми гибридные авто приобретают все большую популярность, поэтому у бренда есть значительный потенциал, как и у других китайских марок, представленных в этом сегменте»,— считает она. Госпожа Бояршинова добавила, что основная сложность, на ее взгляд, связана с отсутствием возможности локализации производства в краткосрочной перспективе. «Этот фактор будет напрямую влиять на стоимость автомобилей и, вероятнее всего, приведет к дальнейшему росту цен»,— полагает участник рынка.

Анна Бояршинова также обратила внимание на то, что в Пермском крае традиционно высока доля машин премиального сегмента и эта доля выше, чем в соседних регионах. «И интерес к таким автомобилям сохраняется всегда, поэтому данный сегмент рынка можно считать довольно стабильным»,— отметила автодилер.

Собственник консалтингового агентства Detkin&Co, независимый автомобильный эксперт Алексей Деткин также считает, что у бренда есть хороший потенциал и для «Сатурн-Р» получение дилерства этого бренда — хорошее приобретение. По его словам, успех продаж у официального дилера будет зависеть от размера утильсбора и гарантий по обслуживанию. «Кто готов рискнуть и купить через параллельный импорт — будет дешевле, но без гарантий. Экономия не настолько существенна, чтобы рисковать»,— полагает эксперт. Он обратил внимание, что в Перми уже довольно много Li Auto. «Спрос на гибриды вырастет однозначно. Стоимость электричества конт­ролируется регулятором, а ситуация с бензином вообще непредсказуемая»,— говорит господин Деткин.

Ирина Суханова