Волгоградский суд взыскал 15 млн с «Глобал Сидс» за неоплаченные семена

Арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил иск ООО «Оникс» к ООО «Глобал Сидс» о взыскании более 15,13 млн руб. задолженности по договору выращивания семенного сырья подсолнечника. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

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Компании заключили договор 2 мая 2024 года. По условиям соглашения «Оникс» выступал исполнителем, а «Глобал Сидс» заказчиком. Стороны договорились, что готовое семенное сырье передадут по акту приема-сдачи до 1 марта 2025 года. Окончательный расчет зависел от содержания семенной фракции, которое приводят к стандартной влажности в 10%.

«Оникс» выполнил работу, но заказчик отказался платить. Стоимость непринятого ответчиком сырья после первичной подработки составила более 18,3 млн руб.

В апреле этого года суд удовлетворил исковые требования. Суд отметил, что изначально заказчик не предъявлял претензий по срокам передачи продукции. Решение руководства «Глобал Сидс» свернуть производство гибридов подсолнечника не освобождает компанию от обязанности принять уже готовое сырье.

«Глобал Сидс» обжаловал решение в 12-м Арбитражном апелляционном суде. Решение оставлено без изменений.

Нина Шевченко