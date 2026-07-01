Трамвайный маршрут №3 запустят в Саратове 2 июля

Движение трамвайного маршрута № 3 от Кировского депо до Детского парка в Саратове начнется 2 июля, техническая обкатка завершена. Одновременно запускается маршрут № 11. Линию протяженностью 23 км проинспектировал спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщил канал «Володин Саратов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: канал «Володин Саратов» в MAX Фото: канал «Володин Саратов» в MAX

Реконструкция 23-километровой линии входила в первый этап модернизации трамвайной сети. Проложено 67 км путей, обновлены маршруты № 3, 6, 8, 9, закуплено 67 вагонов, заменены контактная сеть и подстанции, реконструирован путепровод. На ул. Астраханской проведено благоустройство.

Второй этап включает маршруты № 4, 7, 10, 11, закупку 41 трамвая и реконструкцию двух депо. Прогнозируемый пассажиропоток составит 10 млн человек в год. Запуск маршрута № 3 участка до Мирного переулка запланирован на конец августа.

Нина Шевченко