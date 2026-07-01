Дивиденды не накачали

ПАО «Нижнекамскшина» не будет выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2025 года, направив чистую прибыль в 3,7 млн руб. на финансирование инвестиционных программ. В последний раз компания выплачивала дивиденды в 2006 году. Эксперты связывают решение с почти нулевой прибылью и отмечают, что в 2026 году показатели компании продолжат снижаться из-за падения спроса и роста издержек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Нижнекамскшина» направит прибыль на инвестиции вместо выплаты акционерам

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ «Нижнекамскшина» направит прибыль на инвестиции вместо выплаты акционерам

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

ПАО «Нижнекамскшина» не будет выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям, направив чистую прибыль компании за 2025 год в размере 3,7 млн руб. на финансирование инвестиционных программ, следует из решения общего собрания акционеров.

ПАО «Нижнекамскшина» ПАО «Нижнекамскшина» входит в шинный комплекс Kama Tyres, одного из крупнейших предприятий шинной промышленности России. Компания производит автомобильные шины марок Kama и Viatti. В продуктовом портфеле более 500 товарных позиций известных брендов, таких как Kama, Kama Pro, Viatti, Forza.

Чистая прибыль «Нижнекамскшины» за 2025 год составила 3,7 млн руб., что в 147 раз ниже показателя 2024 года (555 млн руб.), следует из отчетности по РСБУ. Прибыль от продаж сократилась в 3,7 раза — с 723 млн до 195 млн руб. Ранее в компании объясняли снижение ростом цен на сырье и материалы, энергетику и трудовые ресурсы. В первом квартале 2026 года показатели продолжили падение: чистая прибыль снизилась в 3,4 раза год к году, выручка — почти на 22%.

В последний раз «Нижнекамскшина» выплачивала дивиденды в 2006 году. С тех пор компания регулярно направляет прибыль на инвестиционные программы. Так, в 2024 году на финансирование проектов было направлено 580,5 млн руб., в 2023 году — 236,5 млн руб., в 2022 году — 1,6 млрд руб.

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов отмечает, что решение не платить дивиденды связано с почти нулевой прибылью за 2025 год и приоритетом финансирования инвестиционных программ. «При такой чистой прибыли свободного денежного потока для акционеров практически не остается. Резкое падение прибыли при почти неизменной выручке обычно говорит о давлении на маржу компании: росте себестоимости, логистических расходов, ценового давления или изменении структуры реализации. В 2026 году у компании наиболее вероятно дальнейшее снижение прибыли, чем заметное восстановление»,— пояснил эксперт.

По словам господина Баранова, если спрос на шины восстановится, а затраты стабилизируются, показатели прибыли могут вырасти после низкой базы 2025 года, но даже в этом случае речь скорее будет идти о частичном восстановлении, чем о возврате к уровню 2024 года.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский отмечает, что прибыль в 3,7 млн руб. является слишком мелкой, чтобы выплаты были хоть сколько-нибудь значимыми. По словам аналитика, «Нижнекамскшина» работает по давальческой схеме: закупает сырье связанная структура — торговый дом «Кама», а завод получает лишь плату за услугу переработки. «Отчетность предприятия отражает не экономику шинного бизнеса как такового, а величину этого процессингового вознаграждения, которая определяется трансфертным ценообразованием внутри группы. В 2026 году снижение ставки будет немного помогать бизнесу, а дефицит бензина будет снижать спрос на автомобили и, как следствие, на продукцию завода. Прибыль будет снижаться»,— заключил эксперт.

Анар Зейналов