В Перми 30 июня выпало больше половины нормы осадков за месяц

Вчера за 2,5 часа в краевом центре выпало около 60% месячной нормы осадков, всего 51,3 мм. Об этом сообщает телеграм-канал ученого Андрея Шихова со ссылкой на данные метеостанции ПГНИУ. На еще одной неофициальной метеостанции визит-центра «Егошиха» зафиксирован уровень 48,5 мм. «Таким образом, ливень стал одним из сильнейших для города в 21 веке», - констатирует автор телеграм-канала.

Напомним, 30 июня из-за обильных осадков были зафиксирвоаны провалы дорожного полотна, падение деревьев, разрушение объектов благоустройства. Ливень привел к размыванию откоса насыпи и затоплению железнодорожных путей. Движение поездов по горнозаводской ветке временно приостанавливалось.