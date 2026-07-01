Воронежский дорожник Вардан Хачатрян получил два года колонии за уклонение от налогов на 99 млн рублей

Коминтерновский райсуд Воронежа вынес приговор местному бизнесмену-дорожнику Вардану (Вагановичу) Хачатряну, сыну известного в этой отрасли более 30 лет предпринимателя Вагана Хачатряна, два года назад тоже осужденного за неуплату налогов. 41-летнему господину Хачатряну-младшему судья Коминтерновского суда Екатерина Кудинова 26 июня назначила два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении за уклонение от уплаты налогов на 98,7 млн руб., сообщила 1 июля пресс-служба суда. Приговор не вступил в силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следствие считает, что господин Хачатрян-младший с февраля 2019-го «с целью получения незаконной материальной выгоды разработал план уклонения от уплаты налогов путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений». В результате этого в бухгалтерские документы и налоговую отчетность компании за первые три квартала 2020 года, а также первый и четвертый кварталы 2021 года были внесены «ложные сведения о финансово-хозяйственных взаимоотношениях между возглавляемой им организацией и сторонними фирмами».

Как сообщили «Ъ-Черноземье» источники в силовых структурах, эпизоды злоупотреблений в 2019–2021 годах, легшие в основу дела, связаны с работой Вардана Хачатряна в основанной его отцом еще в 1995-м компании «Евродорстрой» (это АО обанкротилось в октябре 2022 года). На фоне этого бизнес Хачатрянов, по данным «Ъ-Черноземье», в дальнейшем был слегка переименован и реорганизован в АО «Евродортрест» (обанкротилось, в свою очередь, в мае 2025-го).

По материалам дела, которые изучил «Ъ-Черноземье», господин Хачатрян-младший был гендиректором АО «Евродортрест» с 2017 года, а в 2020–2021 годах организовал схему с фиктивным контрагентом — ООО «Лидер-строй». «Евродортрест» оформило с ним фиктивные сделки, включило в налоговую отчетность документы о несуществующих работах, незаконно заявило вычеты по НДС и тем самым уклонилось от уплаты 98,7 млн руб.

Со стороны «Лидер-строя» сделки подписывал номинальный руководитель, который затем стал главным свидетелем на суде.

Следственный комитет России, с которым позднее согласился суд, вменил господину Хачатряну-младшему «уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере» (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Суд также удовлетворил гражданский иск, взыскав с него в доход государства суммы ущерба, причиненного бюджету.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в июне 2024 года Воронежский областной суд ужесточил наказание отцу Вардана Хачатряна, 74-летнему Ваграму Хачатряну. За уклонение от уплаты 579 млн руб. налогов он в марте 2024-го получил сначала полтора года колонии-поселения, а после вердикт в июне был усилен до двух с половиной лет. Вероятно, Хачатрян-старший уже должен выйти на свободу к середине 2026 года.

Подробнее о деле «Евродорстроя» читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «НДС нашелся на дороге».

Денис Данилов, Сергей Калашников