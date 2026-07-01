Воронежский дорожник Вардан Хачатрян получил два года колонии за уклонение от налогов на 99 млн рублей
Воронежскому дорожнику дали два года колонии за уклонение от уплаты налогов
Коминтерновский райсуд Воронежа вынес приговор местному бизнесмену-дорожнику Вардану (Вагановичу) Хачатряну, сыну известного в этой отрасли более 30 лет предпринимателя Вагана Хачатряна, два года назад тоже осужденного за неуплату налогов. 41-летнему господину Хачатряну-младшему судья Коминтерновского суда Екатерина Кудинова 26 июня назначила два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении за уклонение от уплаты налогов на 98,7 млн руб., сообщила 1 июля пресс-служба суда. Приговор не вступил в силу.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Следствие считает, что господин Хачатрян-младший с февраля 2019-го «с целью получения незаконной материальной выгоды разработал план уклонения от уплаты налогов путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений». В результате этого в бухгалтерские документы и налоговую отчетность компании за первые три квартала 2020 года, а также первый и четвертый кварталы 2021 года были внесены «ложные сведения о финансово-хозяйственных взаимоотношениях между возглавляемой им организацией и сторонними фирмами».
Как сообщили «Ъ-Черноземье» источники в силовых структурах, эпизоды злоупотреблений в 2019–2021 годах, легшие в основу дела, связаны с работой Вардана Хачатряна в основанной его отцом еще в 1995-м компании «Евродорстрой» (это АО обанкротилось в октябре 2022 года). На фоне этого бизнес Хачатрянов, по данным «Ъ-Черноземье», в дальнейшем был слегка переименован и реорганизован в АО «Евродортрест» (обанкротилось, в свою очередь, в мае 2025-го).
По материалам дела, которые изучил «Ъ-Черноземье», господин Хачатрян-младший был гендиректором АО «Евродортрест» с 2017 года, а в 2020–2021 годах организовал схему с фиктивным контрагентом — ООО «Лидер-строй». «Евродортрест» оформило с ним фиктивные сделки, включило в налоговую отчетность документы о несуществующих работах, незаконно заявило вычеты по НДС и тем самым уклонилось от уплаты 98,7 млн руб.
Со стороны «Лидер-строя» сделки подписывал номинальный руководитель, который затем стал главным свидетелем на суде.
Следственный комитет России, с которым позднее согласился суд, вменил господину Хачатряну-младшему «уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере» (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Суд также удовлетворил гражданский иск, взыскав с него в доход государства суммы ущерба, причиненного бюджету.
- Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в июне 2024 года Воронежский областной суд ужесточил наказание отцу Вардана Хачатряна, 74-летнему Ваграму Хачатряну. За уклонение от уплаты 579 млн руб. налогов он в марте 2024-го получил сначала полтора года колонии-поселения, а после вердикт в июне был усилен до двух с половиной лет. Вероятно, Хачатрян-старший уже должен выйти на свободу к середине 2026 года.
Подробнее о деле «Евродорстроя» читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «НДС нашелся на дороге».