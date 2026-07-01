Налоговые платежи работодателей пополнили бюджет Оренбурга на 4,5 млн рублей

В Оренбурге состоялось заседание рабочей группы по вопросам задолженности по налогам и оплате труда. Как сообщили специалисты, к 1 июля в городской бюджет поступило порядка 4,5 млн руб. от работодателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Встречу провел замглавы города по экономике и финансам Дмитрий Мусин. Участники обсудили соблюдение трудового законодательства в компаниях Оренбурга, а также меры по противодействию нелегальной занятости. По данным налоговой службы, на начало июля в бюджет города дополнительно поступило 4 млн 541 тыс. руб. Кроме того, 2082 человека, ранее работавших неофициально, оформили трудовые договоры.

С начала 2026 года на телефон доверия по нарушениям трудового законодательства в регионе поступило 46 обращений. Задолженность по зарплате у местных жителей на данный момент погашена на сумму 1 млн 581 тыс. руб.

На заседании заслушали представителей организаций, в которых выявлены риски выплаты «серых» зарплат и неформальных трудовых отношений. В их числе — предприятия сферы услуг, строительства и здравоохранения. Особое внимание уделили компаниям, которые не впервые попадают в поле зрения комиссии.

По итогам встречи рабочая группа продолжит работу по снижению уровня нелегальной занятости. Налоговая служба направит в управление экономики администрации города сведения о дополнительных поступлениях страховых взносов и НДФЛ. Кадровый центр будет регулярно предоставлять информацию о результатах работы по легализации занятости. Управление экономики и перспективного развития администрации Оренбурга подготовит и передаст в прокуратуру сведения об организациях, представители которых не явились на заседание, для проверки наличия признаков нелегальной занятости.

Яна Вежлева