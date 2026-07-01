Казанский «Рубин» подписал контракт с экс-игроком Медиалиги Максимом Игнатьевым

Казанский футбольный клуб «Рубин» подписал контракт с бывшим защитником Медиалиги Максимом Игнатьевым, сообщила пресс-служба клуба.

Соглашение с 26-летним футболистом рассчитано до лета 2029 года.

По данным журналиста Ивана Карпова, «Рубин» выкупил игрока у костромского «Спартака» (Лига пари) за 12 млн рублей.

Ранее он также выступал за команды «Олимп-Долгопрудный-2», «Красава» из Москвы, «Кубань-Холдинг» и пермский «Амкар».

Влас Северин