РЖД назначили дополнительный поезд между Казанью и Москвой

На Горьковской железной дороге назначен дополнительный поезд между Казанью и Москвой в связи с повышенным спросом, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Состав будет курсировать в отдельные даты с июля по сентябрь 2026 года.

Из Казани поезд отправится 12, 21 и 29 июля, 6, 14, 21, 28 и 30 августа, 4 и 6 сентября в 00:10, прибудет в Москву в 16:00. В обратном направлении состав отправится из столицы 13, 22 и 30 июля, 7, 15, 22, 29 и 31 августа, 5 и 7 сентября в 01:15 и прибудет в Казань в 14:20.

В составе поезда — плацкартные и купейные вагоны с биотуалетами, кондиционерами и розетками. В штабном вагоне предусмотрено место для маломобильного пассажира и сопровождающего, разрешена перевозка животных. В пути — остановки на станциях Зеленый Дол, Канаш, Сергач, Арзамас-2 и Муром-1.

Влас Северин