В Самарской области необходимо заменить более 7 тысяч старых лифтов

До 2029 года в Самарской области необходимо заменить более 7 тыс. лифтов с истекшим сроком службы. Такие цифры озвучили на выездном заседании комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как отметил глава комитета Сергей Пахомов, по домам, которые формируют фонд капремонта у регионального оператора, решение выстроено. «Сложнее ситуация с домами на спецсчетах: там накопленных средств собственников часто недостаточно, а речь идет о безопасности людей и нормальной ежедневной эксплуатации домов. Но вместе мы найдем решение», — отметил депутат.

По словам парламентария, во время выездного заседания комитета в Самаре был подготовлен большой перечень предложений для дальнейшей законодательной работы.

Андрей Сазонов