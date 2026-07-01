На самарском стадионе «Динамо» завершился первый этап реконструкции

Завершился первый этап обновления спорткомплекса «Динамо» в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

При финансовой поддержке банка на стадионе обновили футбольное поле, беговые дорожки и площадки для игровых видов спорта. Следующим этапом станет модернизация стрелкового тира комплекса, окончание которой ожидается к февралю 2027 года.

Реконструкция стадиона обсуждалась в апреле 2025 года на встрече губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и президента — председателя правления ВТБ Андрея Костина. По итогам встречи проект договорились завершить в течение двух лет.

На стадионе была проведена замена покрытия футбольного поля размером 100 на 68 м, отремонтированы беговые дорожки длиной 400 м. Также обновлены сектора для прыжков в длину и тройного прыжка, проведена модернизация универсальной спортивной площадки для игровых видов спорта — баскетбола, волейбола и других дисциплин.

Отдельным этапом станет реконструкция стрелкового тира. Проект предусматривает обновление стрелковой галереи с дистанцией стрельбы до 50 м, установку современных систем освещения, электроснабжения, отопления, вентиляции и автоматизированного оборудования. Завершение этих работ ожидается в первом квартале 2027 года.

Андрей Сазонов