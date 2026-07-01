«Новой эре» выдали предписания за свалки на сельхозземлях в Нижегородской области

Территориальное управление Росприроднадзора выдало предписание ООО «Новая Эра» в Нижегородской области из-за свалок на землях сельхозназначения. Они расположены вокруг деревни Бубенки Княгининского округа, сообщили в пресс-службе ведомства.

Общая площадь участков превышает 20 га, свалок на них — 0,51 га. В управлении добавили, что земельные участки частично не введены в сельскохозяйственный оборот и не используются для сельскохозяйственной деятельности.

Галина Шамберина