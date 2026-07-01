Спортсменка из Ульяновска выиграла первенство мира по шахматам

Валерия Клейменова из Ульяновска выиграла первенство мира по шахматам среди девушек до 18 лет, победив соперниц из 84 стран. Об этом сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Девушка окончила школу с золотой медалью и недавно отметила совершеннолетие. Сдача ЕГЭ прошла для нее в досрочном порядке.

В настоящее время спортсменка готовится к турнирам взрослой категории и сборам в Тольятти. Отъезд запланирован на 2 июля.

Георгий Портнов