Sony с 2028 года прекратит выпускать игры для PlayStation на дисках

Японская компания Sony сообщила, что с 1 января 2028 года прекратит выпускать новые игры для своей консоли PlayStation на дисках. Игры будут появляться только в цифровом формате. При этом старые игры, выпущенные до 2028 года, по-прежнему будут доступны на дисках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eriko Sugita ES / TW / Reuters Фото: Eriko Sugita ES / TW / Reuters

«Это естественная адаптация Sony Interactive Entertainment к потребительским трендам, так как цифровые медиа существенно превосходят по популярности физические диски»,— заявили в компании.

Отраслевые издания ранее писали, что Microsoft также все реже выпускает новые игры для консоли Xbox на дисках. Еще один крупный производитель игровых консолей, Nintendo, выпускает только карты памяти с играми. У некоторых игровых консолей, в частности более дешевых версий PlayStation и Xbox, уже нет физических дисководов.

Яна Рождественская