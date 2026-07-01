Суд смягчил приговор одному из фигурантов по делу о ЧП с каруселью в «Оренпарке»

Оренбургский областной суд оставил без изменений приговор руководителям компаний «Аттракцион-Сервис», «Винтаж» и главному инженеру, из-за которых в мае 2023 года произошло ЧП в новом парке Оренбурга. Во время крушения карусели в «Оренпарке» пострадали 20 человек из-за нарушений правил безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как установили следствие и суд, фигуранты запустили аттракцион без регистрации и необходимой проверки в Гостехнадзоре. Во время движения произошло обрушение конструкции, из-за чего многие посетители получили травмы. Инцидент обошелся без погибших.

Суд приговорил виновных к условным срокам от 2 лет 3 месяцев до 3 лет, а также назначил штрафы от 200 до 300 тыс. рублей каждому. Кроме того, осужденным на два года запрещено заниматься деятельностью, связанной с эксплуатацией аттракционов.

Директору компании «Аттракцион-Сервис» Тимуру Шогенову пересмотрели приговор. В ходе апелляционного заседания суд учел в качестве смягчающего обстоятельства гуманитарную помощь, которую подсудимый оказывал бойцам СВО, и снизил наказание с 3 до 2 лет 11 месяцев условно, а вопросы компенсации морального вреда потерпевшим передал в отдельное гражданское производство. Приговоры в отношении остальных фигурантов дела оставлены без изменений.

Яна Вежлева