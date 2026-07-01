Уроженца Самары, блогера Арсена Маркарян оштрафовали за оскорбление русских

Хорошевский районный суд Москвы обязал уроженца Самары, блогера Арсена Маркаряна выплатить штраф в размере 20 тыс. рублей за публикацию видео с осrорбительным отношением к русским по национальному признаку. Об этом сообщила объединенная пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Видео было размещено в декабре 2025 года. Экспертиза подтвердила наличие признаков вражды в контенте, размещенном в телеграм-канале блогера. Было возбуждено административное дело по ст. 20.3.1 КоАП РФ.

Защита Арсена Маркаряна настаивала на отсутствии состава правонарушения и истечении срока давности, но суд отклонил эти доводы как несостоятельные.

В марте 2026 года блогер получил четыре с половиной года лишения свободы за оправдание нацизма. Следствие установило, что с января 2022 по март 2025 года Арсен Маркарян публиковал контент, оскорбляющий память защитников Отечества.

Блогер был задержан в августе 2025 года, когда его везли в багажнике машины в сторону Белоруссии. Приговор по уголовному делу был утвержден первым апелляционным судом в июне текущего года после рассмотрения жалобы на арест и сроки наказания.