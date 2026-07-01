«Эталон» не выплатит дивиденды за 2025 год

Акционеры девелопера «Эталон» (МКПАО «Эталон Груп») одобрили рекомендацию совета директоров о невыплате дивидендов за 2025 год, указано на сайте раскрытия информации. Решение принято из-за наличия убытка по МСФО в размере 22,3 млрд руб. (показатель вырос в 3,2 раза год к году).

Пресс-служба «Эталона» объясняла рост убытка «особенностями учетной политики, предусматривающей признание в периоде всего объема начисленных процентов, и ростом процентных расходов по корпоративному долгу прошлых лет на фоне пикового уровня ключевой ставки». Девелопер обещал вернуться к выплате дивидендов после выхода на чистую прибыль.

Согласно дивидендной политике группы, «Эталон» стремится направлять на эти цели не менее 40% чистой прибыли за отчетный период. По итогам 2024 года девелопер также отказался от дивидендных выплат. В последний раз «Эталон» выплачивал дивиденды в 2020 году в размере 9,39 руб. на акцию.

Группа «Эталон» — один из крупнейших девелоперов в России, специализируется на недвижимости среднего класса. Основной акционер компании — АФК «Система» (48,8%). Среди других владельцев указаны фонды Mubadala (6,3%), Kopernik (5%), Prosperity Capital (4,1%) и свободный рынок.