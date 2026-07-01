«Эталон» не выплатит дивиденды за 2025 год
Акционеры девелопера «Эталон» (МКПАО «Эталон Груп») одобрили рекомендацию совета директоров о невыплате дивидендов за 2025 год, указано на сайте раскрытия информации. Решение принято из-за наличия убытка по МСФО в размере 22,3 млрд руб. (показатель вырос в 3,2 раза год к году).
Пресс-служба «Эталона» объясняла рост убытка «особенностями учетной политики, предусматривающей признание в периоде всего объема начисленных процентов, и ростом процентных расходов по корпоративному долгу прошлых лет на фоне пикового уровня ключевой ставки». Девелопер обещал вернуться к выплате дивидендов после выхода на чистую прибыль.
Согласно дивидендной политике группы, «Эталон» стремится направлять на эти цели не менее 40% чистой прибыли за отчетный период. По итогам 2024 года девелопер также отказался от дивидендных выплат. В последний раз «Эталон» выплачивал дивиденды в 2020 году в размере 9,39 руб. на акцию.
Группа «Эталон» — один из крупнейших девелоперов в России, специализируется на недвижимости среднего класса. Основной акционер компании — АФК «Система» (48,8%). Среди других владельцев указаны фонды Mubadala (6,3%), Kopernik (5%), Prosperity Capital (4,1%) и свободный рынок.
В первом полугодии 2025 года «Эталон» реализовал 295,7 тыс. кв. м жилья, что на 23% меньше аналогичного периода 2024 года, а в денежном выражении продажи сократились до 62,2 млрд рублей. При этом чистый убыток «Эталона» за первое полугодие 2025 года составил 8,9 млрд руб. Снижение продаж объясняется высокой ключевой ставкой и высокими процентами по ипотеке, которые сделали покупку жилья менее доступной. Однако в Санкт-Петербурге продажи компании выросли на 16% в денежном выражении, что связано с устойчивым спросом на недвижимость в высоком ценовом сегменте. Так, прирост продаж в бизнес-классе достиг 61% год к году, а в премиальном классе — 79%.
Основной акционер «Эталона», АФК «Система», также решила не выплачивать дивиденды за 2025 год, объясняя это «текущей денежно-кредитной политикой» и необходимостью сокращать обязательства. Такое решение было принято и по итогам 2024 года. АФК «Система» планировала скорректировать свою дивидендную политику, которая предусматривала выплаты не менее 0,52 рубля на акцию и увеличение их на 25-50% в 2025-2026 годах.
Эксперты отмечают, что снижение продаж и рост чистого убытка «Эталона» — это отражение общих тенденций на рынке, вызванных, в частности, высокой стоимостью заемного капитала. Однако даже на фоне таких финансовых результатов, девелопер продолжает свое развитие. В 2025 году «Эталон» планировал увеличить продажи в 1,4 раза, до 146 млрд рублей, сохранить валовую рентабельность на уровне более 30% и расширить географию присутствия до 15 регионов. В июне 2025 года «Эталон» объявил о строительстве гостиничных апартаментов в Республике Алтай на 45 млрд рублей, что подтверждает амбиции компании.